Большинство жителей России назвали себя ленивыми

Треть россиян готовы переплачивать за услуги сервисов, позволяющих делегировать часть обязанностей и не тратить собственные силы Фото: Shutterstock

Гордое звание «ленивцев» носят 90% жителей России. Чтобы самим не заниматься домашними (и не только) делами, они все чаще «вешают» свои обязательства на плечи сторонних специалистов. Таковы результаты совместного с ResearchMe исследования сервиса городской мобильности Ситимобил. Всего аналитиками было опрошено 1149 человек со всей России.

«Более четверти из них откровенно признались, что считают себя ленивыми людьми, а около 60% уверены, что ленятся лишь при определенном настроении и состоянии. При этом треть россиян готовы переплачивать за услуги сервисов, позволяющих делегировать часть обязанностей и не тратить собственные силы», — поделился с kp.ru результатами опроса Ситимобил.

Во главе рейтинга городов с любителями праздной жизни оказался Санкт-Петербург, следом лениво «плетутся» Ростов-на-Дону, Краснодар и Екатеринбург. 34% жителей пугает рутина, а 7% не любят тратить время на ожидание и посадку в автобусы. Ставшие популярными электросамокаты экономят драгоценные минуты 15% опрошенных.

Почти половина респондентов вместо готовки выбирает доставку еды с невысокими ценами и 39% предпочитают услуги курьера опять же из-за нежелания прогуляться до кафе или ресторана пешком.

Как писал сайт kp.ru ранее, 79% россиян довольны положением дел в своей жизни. Санкт-Петербург снова отличился, возглавив рейтинг самых счастливых городов. Таковы итоги исследования Финансового университета при Правительстве РФ. В число респондентов вошли жители городов с населением не менее 250 тысяч человек.