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Экономика2 сентября 2021 13:55

Росрыболовство прогнозирует падение цен на красную рыбу и икру

В этом году в России достаточно большой объем вылова, что гарантирует широкое предложение и снижение цен
Абдулла ШАКИРОВ
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Росрыболовство прогнозирует падение цен на красную рыбу и икру

Росрыболовство прогнозирует падение цен на красную рыбу и икру

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цены на красную рыбу и красную икру в России ожидает падение, заявил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

В интервью РБК руководитель Росыболовства рассказал, что в 2021 году в стране был достаточно большой объем вылова красной рыбы и икры – около 500 тысяч и 300 тысяч тонн соответственно. По его словам, широкое предложение на продукцию спровоцирует снижение цен.

Напомним, ранее в России резко выросли цены на красную икру. По данным Росстата, в апреле 2021 года 1 килограмм лососевой икры в розничной сети стоил в среднем 4,7 тысячи рублей. Это на 30% больше, чем в апреле прошлого года. По статистике, таких цен в стране не было с 2011 года.

В июле 2021 мировые цены на еду начали снижаться. Сайт kp.ru разбирался, подешевеют ли продукты в России.