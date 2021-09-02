В Минпромторге рассказали о снижении цен на морковь, картошку, помидоры и огурцы

Помидоры и огурцы вернулись к комфортной для потребителя стоимости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал о снижении цен на морковь, картофель и помидоры. Они относятся к так называемым продуктам из “борщевого набора”.

“Мы понимаем, что борщевой набор каждый год дорожает. Это сезонный товар, это происходит все время. Но в этом году рост был запредельный, очень сильный”, - признал замминистра, выступая на Восточном экономическом форуме.

По словам Евтухова, после недавнего скачка цен на продукты данной позиции все стало возвращаться к норме. Морковь подешевела на 40% за последние полтора месяца, картошка - более чем на 20%, а помидоры и огурцы вернулись к комфортной для потребителя стоимости.

Цены на лук и капусту, пообещал Евтухов, начнут снижаться в сентябре. Нынешнюю их стоимость он объяснил тем, что в 2021 году был поздний урожай этих сельскохозяйственных категорий.

Ранее сайт kp.ru писал, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, полностью купировать рост цен в стране невозможно.