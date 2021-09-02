Сбой в работе Instagram произошел 2 сентября 2021

В работе Instagram произошел сбой Фото: Анастасия Осипова

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе соцсети. Жалобы поступают из нескольких стран, в том числе и из России. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.

Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов. По состоянию на 14:35 мск поступило 4 347 обращений.

Большинство пользователей (64%) испытывают трудности с загрузкой новостной ленты, еще 23% не могут войти в свой аккаунт, а 13% недовольны работой веб-сайта.

Несколько дней назад, 29 августа, произошел сбой в работе социальной сети «Вконтакте». Большинство проблем были связаны с работой сайта, еще 19% пользователей жаловались, что не могут зайти в свой профиль. О неполадках сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска. До этого «Вконтакте» также произошло несколько сбоев - 22, 26 и 27 августа.