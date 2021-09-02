Новак заявил, что запасов нефти и газа в Арктике хватит России на сотни лет

Вице-премьер России Александр Новак Фото: ТАСС

Вице-премьер России Александр Новак в ходе просветительского марафона "Новое знание" оценил масштабы запасов нефти и газа в российской Арктике. По его подсчетам, стране хватит углеродных ресурсов на многие годы вперед.

Новак отметил, что добывать нефть и газ в условиях вечной мерзлоты крайне непросто. Поэтому пока добыча этих ресурсов в Арктике слишком дорога.

“В арктической зоне есть огромный потенциал. Если говорить о ресурсах только в акватории - это 15 млрд тонн нефти и порядка 100 трлн кубических метров газа. Этого на десятки, сотни лет будет достаточно, если вдруг они понадобятся и это будет соответствовать экономической целесообразности”, - рассказал вице-премьер.

По словам Новака, правительство старается поддерживать такие проекты добычи. В частности, для шельфовых разработок были обнулены некоторые виды налогов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центробанк ожидает, что рост объемов нефтегазовых доходов в 2022 году позволит перейти к профицитному исполнению бюджета Российской Федерации.