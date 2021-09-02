Украина готова принять афганских беженцев

Речь идет о пяти тысячах человек Фото: REUTERS

Украина готова принять беженцев из Афганистана. Об этом заявили в государственной миграционной службе страны.

“Учитывая нестабильную ситуацию в Афганистане, Украина, как и любая европейская страна, должна быть готова к тому, чтобы принять значительное количество мигрантов”, - сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на миграционное ведомство.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на письмо главы МВД Украины Дениса Монастырского, адресованное премьер-министру страны Денису Шмыгалю, речь идет о пяти тысячах афганских беженцев. Предварительно их разместят в двух закрытых тюрьмах неподалеку от Киева.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Европарламента Давид Сассоли на форуме по стратегической безопасности в словенском городе Блед заявил, что ни одна страна Европейского союза не согласилась принимать беженцев из Афганистана в массовом порядке.