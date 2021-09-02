Захарова: Россия осуждает неизбирательное применение силы США в Афганистане

Мария Захарова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва решительно осуждает неизбирательное применение силы американскими военными в Афганистане. Такое заявление в четверг, 2 сентября, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, «финальным аккордом» военного присутствия международной коалиции в Афганистане стал «очередной случай гибели мирных граждан» из-за ракетного удара американского беспилотника, что повлекло за собой обрушение жилого дома и смерть девяти человек, в том числе шести детей. «Решительно осуждаем подобное неизбирательное применение силы» - отметила дипломат.

Захарова заявила, что Россия видит сигналы движения «Талибан»*, которые свидетельствуют об их намерении развивать связи с международным сообществом.

Напомним, в минувшие воскресенье, 29 августа, в Кабуле прогремел мощный взрыв. Позже представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан заявил о нанесении ракетного удара по машине с террористами из-за угрозы нападения на аэропорт Кабула смертников террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)*.

*Запрещенные в России террористические группировки