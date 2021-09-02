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Наука2 сентября 2021 16:35

Рогозин: Роскосмос собирается начать развертывание новой орбитальной станции через 5-6 лет

Глава госкорпорации рассказал о Российской орбитальной служебной станции
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах госкорпорации начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) через пять - шесть лет.

«Мы планируем начало развертывания этой станции где-то через пять - шесть лет», - заявил глава Роскосмоса в четверг, 2 сентября, в ходе марафона «Новое знание».

Напомним, ранее генеральный конструктор Ракетно - космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой СССР Владимир Соловьев заявил, что российская часть Международной космической станции (МКС) сильно изношена, предположив, что она может частично выйти из строя после 2025 года.

Кроме того, Соловьев заявил, что в ходе обследования российского сегмента МКС космонавты нашли новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле станции – «Заря», добавив, что такая ситуация ему не нравится.