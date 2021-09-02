Блинкен официально объявил о выделении Украине свыше 45 млн долларов в виде гуманитарной помощи

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о выделении Украине свыше 45 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи.

«Соединенные Штаты предоставляют более 45 млн долларов дополнительной гуманитарной помощи народу Украины», - говорится в заявлении главы американской дипломатии.

Как отмечается, данная помощь со стороны Вашингтона позволит оказать поддержку около 3,4 млн нуждающихся в Украине людей. В сообщении говорится, что средства призваны обеспечить покупку жизненно важной пищи, питьевой воды, жилья, а также необходимых медикаментов.

Напомним, днем ранее, 1 сентября, в Белом доме состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Как писал сайт kp,ru, экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Украине помощь в размере трех миллиардов долларов после подписания меморандума о взаимопонимании. Кроме того, в рамках нового пакета американской военной помощи незалежная получит 60 миллионов долларов для оборонительных вооружений.