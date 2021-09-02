Глава Минцифры рассказал о доказанной безопасности связи 5G

Под 5G понимают новое поколение мобильной связи Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев встретился со студентами Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Он признал, что у россиян до сих пор остаются опасения по поводу безопасности использования связи пятого поколения (5G).

Под 5G понимают новое поколение мобильной связи. G в названии - это английское “generation” (поколение). Новый стандарт использует не только новые технологические, но и программные функции. Главная отличительная черта 5G - это скорость связи, которая может достигать гигабитов в секунду.

“Опасения у людей есть. Но, мне кажется, они беспочвенные… Конечно, сейчас у 5G доказана безопасность, больше миллиона базовых станций 5G стоит во всем мире уже. Я считаю, что никакого вреда здоровью она не приносит”, - отметил Шадаев.

Он напомнил, что в России оборудование для сетей 5G будет собственного производства. Это отразится на темпах распространения технологии, но государству будет легче ее контролировать.

Как ранее писал сайт kp.ru, сети 5G на отечественном оборудовании могут запустить в городах-миллионниках через три года - в 2024 году.