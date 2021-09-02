Боррель: страны ЕС эвакуировали из Афганистана 17,5 тысячи человек

Страны ЕС в общей сложности эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек Фото: REUTERS

Страны Евросоюза в общей сложности эвакуировали из Афганистана 17,5 тысячи человек. Среди них 520 европейских и местных служащих миссии ЕС в Кабуле и членов их семей. Такие цифры озвучил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что сейчас весь афганский персонал миссии ЕС вывезли в миграционный центр, который находится в Испании. Они останутся там до тех пор, пока не получат гуманитарные визы от стран Европы.

Боррель выразил сожаление в том, что у Евросоюза нет собственных вооруженных сил, которые могли бы контролировать аэропорт Кабула независимо от США. Это позволило бы европейским странам продолжить эвакуацию и после ухода оттуда американских военных.

Ранее Украина заявила, что готова принять афганских беженцев. Предварительно их разместят в двух закрытых тюрьмах неподалеку от Киева.