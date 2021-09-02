ABBA выпустит альбом Voyage 5 ноября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон из популярной шведской поп-группы ABBA объявили, что 5 ноября этого года выпустят альбом Voyage, в который войдут десять новых песен.

«Изначально речь шла всего о двух песнях, но потом мы подумали: "Может быть, нам нужно записать еще несколько», - рассказал Бенни Андерссон.

Как писал сайт kp.ru, ранее шведский квартет сообщил, что собираются вернуться на сцену после 39-летнего перерыва, и сегодня, 2 сентября, группа выпустит пять новых песен.

Незадолго до этого, коллектив завел аккаунт в социальной сети TikTok, на который сразу подписалось более 200 тысяч человек. Первым роликом в соцсети стала запись с песней Dancing Queen, которую исполняет неизвестный пианист. Видео собрало свыше 2,6 миллиона просмотров. В аккаунте также появился анонс проекта ABBA Voyage. Квартет также переименовал свой аккаунт в Twitter из ABBA в ABBA Voyage.