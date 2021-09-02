Попова: новые штаммы коронавируса в России не распространяются

Анна Попова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, в том числе «лямбды», в России пока нет. Такое заявление в четверг, 2 сентября, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нет. Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая "лямбда" и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет», - сказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», отметив, что превалирующим в России, как и в значительной части стран мира, остается штамм «дельта».

Как писал сайт kp.ru, Попова также заявила, что пятую неделю в России наблюдается плавное снижение заболеваемости коронавирусной инфекции. При этом главы Роспотребнадзора не исключила подъем заболеваемости COVID-19 осенью, но уточнила, что речь идет о привычном явлении, отметив необходимость вакцинации.