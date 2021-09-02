Глава МИД Чехии назвал отказ от отношений с Россией недальновидным шагом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания», тем не менее полный отказ от отношений с Москвой был бы недальновидным. Такое мнение высказал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

«После врбетицкой размолвки наши отношения с Россией находятся на точке замерзания. Однако, потому что со [столь значимой] страной [как] Россия отношения менять нельзя, нужно отвергнуть, чтобы их форму диктовали преувеличенные эмоции», - сказал глава МИД республики в интервью газете Mlada fronta DNES.

Дипломат выразил надежду, что в Праге не будут обсуждать вопрос о закрытии чешского посольства в Москве. По его словам, иметь дипломатическое представительство в России - практическая необходимость.

«Полный отказ от отношений с Россией, к которому призывает часть политического спектра, был бы недальновидным... Мы должны стремиться к восстановлению взаимоотношений», - заявил министр, признав, что «это будет длинная дистанция и, несомненно, тернистая».

При этом Кулганек поддержал действия властей Чехии по отношению к Москве в связи с инцидентом во Врбетице. По его мнению, это позволило привести численность дипломатов в обеих странах к паритету.

Напомним, отношения между Прагой и Москвой значительно ухудшились после того, как в середине апреля этого года Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.