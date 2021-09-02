Минобороны РФ попросило суд взыскать с "Туполева" 4,2 млрд рублей неустойки по госконтракту Фото: Андрей МИРЕЙКО

Министерство обороны России попросило арбитражный суд Москвы взыскать с авиастроительной компании «Туполев» свыше 4,2 миллиарда рублей неустойки по государственному контракту от 31 марта 2016 года.

Как следует из опубликованного определения суда, иск от ведомства поступил в инстанцию 23 августа текущего года. Предварительные слушания назначили на 28 сентября.

В документах указано, что предметом контракта является «выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов согласно перечню, утверждаемому в 2016-2018 годах». Другие подробности не приводятся.

В сентябре 2020 года арбитражный суд Москвы частично удовлетворил другой иск военного ведомства к «Туполеву». Тогда министерство взыскало с компании 732 миллиона рублей неустойки по контракту 2015 года.

Публичное акционерное общество (ПАО) «Туполев» является ведущим российским предприятием в области проектирования, производства, а также послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения.