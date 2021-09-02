В офисе Зеленского заявили о готовности США помочь Украине завершить "войну" Фото: REUTERS

Вашингтон готов помочь Киеву завершить «войну» и обеспечить систему безопасности. Такое заявление сделал руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Комментирую вопрос о том, заявили ли Вашингтон о готовности совместно с Москвой и Киевом обсуждать урегулирование в Донбассе, Ермак заявил, что для этого нужно согласие всех сторон, отметив при этом, что США согласны оказывать Украине поддержку в вопросе урегулирования.

«США готовы, и они подтвердили это, принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действенную систему стойкой безопасности для нашей страны», - заявил глава офиса украинского президента в эфире телеканала «1+1».

Напомним, днем ранее, 1 сентября, в Белом доме состоялись переговоры украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Как писал сайт kp,ru, экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Киеву помощь в размере трех миллиардов долларов после подписания меморандума о взаимопонимании. Кроме того, в рамках нового пакета американской военной помощи Украина получит 60 миллионов долларов для оборонительных вооружений страны.