Apple планирует начать производство своего электромобиля в 2024 году

Компания Apple планирует наладить производство пассажирского самоуправляемого автомобиля Фото: REUTERS

Американская корпорация Apple планирует начать производство своих электромобилей в 2024 году, сообщает портал Apple Insider, который информирует общественность о новостях компании.

По его данным, сейчас руководство Apple больше всего беспокоит вопрос серийного выпуска самоуправляемых автомобилей в условиях международного дефицита основы для создания сложной электроники – полупроводников, поэтому проводит переговоры с ведущими автопроизводителями из Южной Кореи, компаниями Hyundai и Kia.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Apple под руководством Тима Кука уже более шести лет разрабатывает проект Titan по созданию самоуправляемого автомобиля собственной конструкции для массового потребителя, и планирует наладить его выпуск уже через три года. Ранее сообщалось, что корпорация договаривается о производстве своих электромобилей с несколькими южнокорейскими компаниями.