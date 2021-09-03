Экс-депутат Рады предупредил об опасности переименования страны в Русь-Украину

В офисе Зеленского предложили переименовать страну в Русь-Украину, чтобы «потроллить» Россию Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной рады Александр Доний заявил, что идея переименовать Украину в Русь-Украину опасна для Киева. По его мнению, даже сама эта мысль «не объединительная, а раскольническая», поскольку одна часть населения Незалежной будет считать себя украинцами, а другая – «украино-русинами».

«Прошлое неоднозначно, поддается разночтениям, и попытка изменить самоидентификацию этого прошлого для Украины как для государства опасна. Потому что Русь — это совместное образование с Россией», - приводит слова экс-парламентария издание «Главред».

Александр Доний также отметил, что это было бы «возвращением в прошлое, а не шагом в будущее», и подытожил: «Это уже — общая история. А общая история с Россией опасна».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее с предложением переименовать страну в Русь-Украину, чтобы «потроллить» Россию, выступил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он сообщил, что уже работает над этим вопросом.