Город Спутник построят в 30 километрах от Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Город Спутник, который должен стать частью нового проекта по превращению Владивостока в город-миллионник, появится в 30 километрах от столицы Приморского края. Его построят на территории опережающего развития «Надеждинская».

Под город отдадут 925 гектаров. Проект предусматривает комплексную застройку территории в рамках единой концепции примерной площадью три миллиона квадратных метров. Соответствующее соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума в пятницу, 3 сентября, сообщается на сайте администрации Приморского края.

«Перспективная площадка позволит комплексно подойти к развитию пространства города и учесть все градостроительные нормы комплексного развития территории », – отмечается в сообщении.

По словам замглавы Минвостокразвития Гаджимагомеда Гусейнова, расположение Спутника привлечет застройщиков. Город разместится в десяти минутах от аэропорта и в сорока – от Владивостока. Спутник будет рассчитан на первом этапе реализации проекта на 50 тысяч жителей.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на полях Восточного экономического форума рассказал о своей идее превратить Владивосток в город-миллионник. Он предложил построить под Владивостоком еще один город – Спутник –, а потом объединить его, Владивосток и соседний Артем в большую агломерацию, которая станет первым на Дальнем Востоке городом-миллионником. По словам Чекункова, амбициозный план предполагает, что огромный Владивосток можно будет создать за десять лет.

Накануне президент России Владимир Путин ознакомился с проектом, отметив, что для развития Дальнего Востока делается много, но недостаточно.