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В мире3 сентября 2021 7:35

Американская ракета Alpha взорвалась спустя несколько минут после старта

Во время набора скорости произошла внештатная ситуация, пояснил разработчик
Абдулла ШАКИРОВ
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Американская ракета Alpha взорвалась спустя несколько минут после старта Фото: Twitter компании Firefly Aerospace

Американская ракета Alpha взорвалась спустя несколько минут после старта Фото: Twitter компании Firefly Aerospace

Ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через 2,5 минуты после запуска с базы Ванденберг в Калифорнии.

Запуск ракеты состоялся в четверг, 2 сентября, в 18:59 по местному времени. Первые признаки возможной проблемы появились спустя 1 минуту 47 секунд, когда ракета еще не набрала сверхзвуковой скорости. Через 2 минуты 18 секунд она достигла сверхзвуковой скорости, а спустя еще 11 секунд ракета взорвалась, пишет Spaceflight Now.

Как сообщила Firefly Aerospace в своем Twitter, во время подъема ракеты произошла внештатная ситуация, которая и привела к взрыву. Компания пообещала предоставить информацию после сбора дополнительных сведений.

Как писал сайт kp.ru, в марте 2021 прототип космического корабля Starship SN11 компании SpaceX взорвался во время испытаний в Техасе.