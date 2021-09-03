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Экономика3 сентября 2021 8:20

Путин: Россия пытается развивать экспорт переработанной древесины

Пока попытки государства перейти к продажам товаров глубокой переработки леса терпят неудачу, отметил российский лидер
Абдулла ШАКИРОВ
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Россия пытается развивать экспорт переработанной древесины, но пока безуспешно, заявил Путин

Россия пытается развивать экспорт переработанной древесины, но пока безуспешно, заявил Путин

Фото: REUTERS

Россия пытается реализовать стратегию перехода к экспорту древесины глубокой переработки, но пока безуспешно, заявил президент России Владимир Путин.

«Государство пытается реализовать эту стратегию уже в течение многих лет. И в течение многих лет мы все возвращаемся и возвращаемся к центру поля», – сказал глава государства на встрече с модераторами пленарной сессии Восточного экономического форума.

По словам Путина, сдвинуть ситуацию с мертвой точки поможет реальная поддержка государства компаний, занимающихся глубокой переработкой древесины. Президент отметил важность предлагаемого компанией Evraz проекта, который планируется реализовать вместе с японскими партнерами, и предложил поддержать его. Он также обратил внимание, что у тех, кто собирается заняться переработкой древесины или построить целлюлозно-бумажное производство, возникает множество проблем.

Как заявил глава государства, за рубежом Россию ждут только «с чисто сырьевым товаром», однако стране необходимо заниматься глубокой переработкой, поднимать налоговую базу и получать компетенции на всех уровнях. Путин предупредил, что иностранные конкуренты могут применять шантаж и попытки заменить товары российских производителей продукцией из других стран. «Потом сдуются, если поймут наши серьезные намерения, и захотят работать с нами по-честному», – добавил он.

Как писал сайт kp.ru, с 1 июля 2021 в России начали взимать новые пошлины на вывоз древесины. Они распространяются на лесоматериалы с уровнем влажности выше 22%.

Напомним, ранее Путин поручил проработать более широкие ограничения на вывоз леса.