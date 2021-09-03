Путин назвал дальневосточников пионерами-первооткрывателями. Сергей Бобылев/ТАСС Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что дальневосточники являются первооткрывателями территории.

По мнению главы государства это связано с колоссальной работой, которую им удалось проделать и продолжать выполнять на Дальнем Востоке страны. Об этом он заявил 3 сентября во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

- Дальневосточники - это пионеры, первооткрыватели. Вы представляете, какую работу надо было проделать, чтобы осваивать эту территории, и какова она по своему масштабу. Какие необходимо было проявить личные и деловые качества, чтобы добиться такого результата, - сказал президент.

Он также отметил, что сегодняшние поколения тоже являются первооткрывателями, поскольку определенные вещи им приходится делать впервые.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. Это первое за два года участие российского лидера в ВЭФ. Сайт Kp.ru сел прямую трансляцию выступления президента.