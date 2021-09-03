Путин заявил о продлении действия единой субсидии на Дальнем Востоке. Сергей Бобылев/ ТАСС

Президент России Владимир Путин Путин заявил о продлении действия единой субсидии на Дальнем Востоке.

- Договорились продлить действие единой субсидии на Дальнем Востоке. По этой программе построено уже множество объектов. ... в регион будет направлено еще порядка 20 миллиардов рублей, - сказал глава государства 3 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума.

В частности, российский лидер заявил, что вместе с правительством в ближайшее время планирует рассмотреть вопрос о расширении льготной ипотеки на Дальнем Востоке.