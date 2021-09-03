Замглавы Минпромторга ожидает снижения цен на овощи в сентябре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цены в магазинах – проблема, актуальная для каждого россиянина. Овощи из «борщевого набора» этим летом били рекорды. Только последние полтора месяца фиксируется снижение- морковь потеряла 40%, а картофель – 20%.

Замглавы главы Минпромторга Виктор Евтухов признал, что в конце 2020 года произошел галопирующий скачок цен. Какие-то позиции дорожали к праздникам, например, яйца перед Пасхой. На мясо наблюдался кратковременный рост цен.

- В целом инфляция на продукты питания, как и планировалась, составила порядка 4–5%. Однако по «борщевому набору» цены действительно сильно выросли, - говорит замминистра в беседе с «Известиями».

По данным ведомства, на некоторые овощи цены выросли в два раза по отношению к прошлому году.

Сейчас идет активное снижение цен на «борщевой набор». Помидоры и огурцы в стабильной ценовой политике, морковь и картофель – дешевеют, только лук и капуста пока не сдают свои позиции.

- По капусте снижение ожидается в сентябре, когда будет поздний урожай. По луку примерно та же ситуация. «Борщевой набор», повторю, каждый год дорожает, а затем цена снижается. Это явление сезонное, - подчеркнул министр.

Цены на картофель начнут ощутимо снижаться в ближайшие две–три. Но, судя по данным об урожайности, в этом году она не сильно высока, сообщает ФАН.