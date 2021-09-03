Путин: чем эффективнее страны будут использовать Севморпуть, тем лучше

Путин заявил, что Россия никого не собирается ограничивать в использовании Севморпути Фото: ТАСС

Россия никого не собирается ограничивать в использовании Северного морского пути, заверил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

«Это наиболее экономически выгодный и безопасный маршрут, который проходит по российской территории. Нас все устраивает. И чем более эффективно будет использоваться этот маршрут другими странами, тем лучше», – отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Москва намерена использовать Севморпуть «в строгом соответствии с международным морским правом». По словам российского лидера, он обсуждал эту тему с коллегами, в том числе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом на саммите в Женеве. Путин сообщил, что Вашингтон готов присоединиться к сотрудничеству в Севморпути.

Тем временем на ВЭФ стало известно, что одним из партнеров России по открытию Севморпути для международной торговли станет Индия.

Как писал сайт kp.ru, накануне российский лидер заявил, что в 2024 году по Северному морскому пути планируется перевезти 80 миллионов тонн грузов.