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В мире3 сентября 2021 11:30

Израиль нанес удары по пригороду Дамаска

Большинство ракет сбила система противовоздушной обороны
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Израильская армия нанесла удары по пригороду Дамаска

Израильская армия нанесла удары по пригороду Дамаска

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА.

Отмечается, что удар был нанесен в 01:26 по местному времени со стороны Бейрута по юго-восточной окраине столицы Сирии. Как сообщает агентство, большинство ракет сбила система противовоздушной обороны. Сирии был нанесен только материальный ущерб.

Напомним, поздним вечером во вторник, 17 августа, артиллерия Израиля подвергла ракетно-минометному обстрелу сирийскую провинцию Эль-Кунейтра, расположенную у подножия оккупированных Голанских высот. По его данным, выпущенные израильской Армией обороны ракеты и снаряды упали возле населенного пункта Ходр. Информации о возможных жертвах и пострадавших, а также разрушениях или материальном уроне пока не поступало. Стоит отметить, что сирийским зенитчикам довольно часто приходится отражать ночные атаки, причем не только со стороны Тель-Авива.