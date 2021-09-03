Израиль нанес удары по пригороду Дамаска

Израильская армия нанесла удары по пригороду Дамаска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА.

Отмечается, что удар был нанесен в 01:26 по местному времени со стороны Бейрута по юго-восточной окраине столицы Сирии. Как сообщает агентство, большинство ракет сбила система противовоздушной обороны. Сирии был нанесен только материальный ущерб.

Напомним, поздним вечером во вторник, 17 августа, артиллерия Израиля подвергла ракетно-минометному обстрелу сирийскую провинцию Эль-Кунейтра, расположенную у подножия оккупированных Голанских высот. По его данным, выпущенные израильской Армией обороны ракеты и снаряды упали возле населенного пункта Ходр. Информации о возможных жертвах и пострадавших, а также разрушениях или материальном уроне пока не поступало. Стоит отметить, что сирийским зенитчикам довольно часто приходится отражать ночные атаки, причем не только со стороны Тель-Авива.