Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму

Владимир Путин заявил, что Сергея Лаврова и Сергея Шойгу жалко отпускать в Госдуму Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что ему жалко отпускать главу Министерства иностранных дел РФ Сергея Ларова и главу Министерства обороны страны Сергея Шойгу в Государственную думу.

- Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей, — сказал глава государства на ВЭФ.

Он добавил, что Лавров и Шойгу должны сами принять решение о том, менять ли им место работы.

Ранее Владимир Путин отметил, что глава глава российского внешнеполитического ведомства занимает "активную, наступательную позицию", и ему необходимо иногда напоминать, что он не министр обороны. Путин указал на то, что МИД РФ работает очень прагматично, и "именно в национальных интересах". Лавров же ответил, что западные страны прикладывают все усилия для того, чтобы внешние условия для развития России были "не такими благоприятными, как хотелось бы", отметив, что это "особенно ярко проявляется" в последние годы.