Лидер талибов* мулла Абдул Гани Барадар возглавил новое правительство Афганистана Фото: REUTERS

Глава политического офиса радикального движения «Талибан»* Абдул Гани Барадар возглавил новое правительство Афганистана, сообщили источники в террористической организации.

Помимо Барадара в состав правительства вошли сын основателя талибов* Мохаммад Якуб и Шер Мохаммад Аббас Станекзай. Они займут руководящие должности, передает Reuters.

Как писал сайт kp.ru, радикальное движение «Талибан»* сформировало новое правительство Афганистана, состоящее из лидеров талибов*. Ранее сообщалось, что Абдул Гани Барадар был назначен главой Министерства иностранных дел страны, Мохаммад Якуб стал руководителем Министерства обороны, а сын одного из лидеров талибов* Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост главы Министерства внутренних дел Афганистана.

Представители боевиков говорили, что новое правительство Афганистана возглавит верховный лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада.

*Запрещенная в России террористическая организация