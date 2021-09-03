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Политика3 сентября 2021 12:03

Путин об операции США в Афганистане: Это катастрофа

Вашингтон потратил триллионы долларов, но результат оказался нулевым, считает глава государства
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Путин назвал катастрофой операцию США в Афганистане

Путин назвал катастрофой операцию США в Афганистане

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин, комментируя операцию Соединенных Штатов Америки в Афганистане, назвал ее катастрофой.

- За порядок в мире должна отвечать ООН и ее Совбез. Это очень удобный случай, чтобы оттоптаться на ситуации в Афганистане и американской политике. Действительно, это катастрофа. И это правда. Это не мои слова, а американских аналитиков, — отметил глава государства, выступая на Восточном экономическом форуме.

Российский лидер добавил, что Вашингтон потратил триллионы долларов на операцию, но результат оказался нулевым. Путин выразил надежду, что американцы поймут бесполезность "цивилизации" других народов по своему подобию. Он отметил, что это "ошибочная политика".

Накануне Владимир Путин во время встречи с учащимися во Всероссийском детском центре "Океан" на марафоне общества "Знания" отметил, что США в течение 20 лет пытались цивилизовывать население Афганистана, навязывая им свои стандарты, однако для страны это обернулось трагедией и потерями.

Путин об операции США в Афганистане: Это катастрофа