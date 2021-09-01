Путин: США 20 лет пытались цивилизовывать Афганистан, но это обернулось трагедией

США 20 лет пытались цивилизовывать Афганистан, но это обернулось трагедией, заявил Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США в течение 20 лет пытались цивилизовывать население Афганистана, навязывая им свои стандарты, однако для страны это обернулось трагедией и потерями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися во Всероссийском детском центре «Океан».

«Двадцать лет пытались, можно сказать, никого не обижая, цивилизовывать людей, внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком, в том числе и политической организации общества… Результатом стали одни трагедии, одни потери…Результат нулевой, если не сказать, что в минус все пошло», – заявил глава государства.

Напомним, Вооруженные силы Соединенных Штатов покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула.

Как писал сайт kp.ru, США не вывезли из Афганистана переводчика Мохаммеда, который 13 лет назад спас Джо Байдена.