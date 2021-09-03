Голикова на марафоне "Новое знание" не исключила, что коллективный иммунитет от COVID-19 появится в России осенью

Татьяна Голикова не исключила, что коллективный иммунитет от COVID-19 образуется в России осенью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова на марафоне "Новое знание" допустила, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции образуется в России осенью текущего года. Политик отметила, что все зависит "от нас с вами".

- Коллективный иммунитет формируется двумя известными способами: либо человек переболел, либо вакцинировался. Чем больше человек переболеет или вакцинируется, тем быстрее будет достигнут коллективный иммунитет, — сказала вице-премьер.

Ранее Татьяна Голикова рассказала о реализации проекта "санитарный щит" в РФ. Политик считает проект одним из самых необходимых. По ее мнению, пандемия коронавирусной инфекции — не единственная пандемия, с которой предстоит столкнуться России. Как рассказала вице-премьер, к концу 2021 года в стране появятся тесты на грипп и коронавирус, которые будут выполняться за час. Кроме того, к 2024 году в стране создадут 15 лабораторий, которые будут работать с очень заразными вирусами и бактериями.