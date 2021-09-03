Минцифры на марафоне "Новое знание" сообщило, что Россия не намерена изолироваться от мировых интернет-сервисов

В Минцифры сообщили, что Россия не намерена изолироваться от мировых интернет-сервисов. Фото: Минцифры РФ

Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что Россия не планирует изолироваться от иностранных сервисов.

- Изолироваться - выглядит как апокалипсис. Мы же все пользуемся сервисами, в том числе зарубежными. Сложно представить свою жизнь без YouTube, — отметил российский министр.

Россия, как и другие страны мира, будут требовать от иностранных компаний соблюдать свое законодательство. При этом Шадаев считает, что до отключения различных сервисов дело не дойдет.

Ранее Максут Шадаев признал, что у россиян до сих пор остаются опасения по поводу безопасности использования связи пятого поколения (5G). Он назвал подобные опасения беспочвенными. Сейчас у 5G доказана безопасность, больше миллиона базовых станций 5G стоит во всем мире уже, отметил министр. Он напомнил, что в России оборудование для сетей 5G будет собственного производства. Это отразится на темпах распространения технологии, но государству будет легче ее контролировать.