Владимир Зеленский предложил США инвестировать почти 30 млрд долларов в газовую отрасль Украины Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский в представленном в Соединенных Штатах Америки "плане трансформации Украины" предложил Вашингтону инвестировать 28,7 миллиарда долларов в нефтегазовую отрасль страны. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

- Публикую список проектов, которые презентовал Зеленский в Вашингтоне. Зеленский в своем плане трансформации Украины на 5-10 лет презентовал 80 проектов на сумму 277 млрд, — написал он.

Так, Зеленский предложил вложить 28,7 миллиарда долларов в строительство LNG-терминала и инфраструктуры к нему. Согласно документу, Вашингтон должен выступить поставщиком газа для этого терминала.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о выделении Украине свыше 45 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Как отмечается, данная помощь со стороны Вашингтона позволит оказать поддержку около 3,4 млн нуждающихся в Украине людей. В сообщении говорится, что средства призваны обеспечить покупку жизненно важной пищи, питьевой воды, жилья, а также необходимых медикаментов.