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Общество3 сентября 2021 13:51

Кремль рассмотрит предложения СМИ по закону об иноагентах

Москва оценит реализуемость этих предложений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассмотрит предложения СМИ по закону об иноагентах

Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассмотрит предложения СМИ по закону об иноагентах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассмотрит предложения СМИ о поправках в законы об иностранных агентах. В частности, будет рассматриваться их реализуемость.

- Безусловно. Обращение есть, оно гораздо более конструктивное. Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим, — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев сообщил, что члены организации собираются обсудить готовящиеся поправки в закон об иноагентах с новым составом комитета Государственной думы по информационной политике. Он уточнил, что текст поправок на сегодняшний день не подготовлен.

Напомним, 20 августа Министерство юстиции России внес в реестр СМИ-иноагентов издание "Важные истории"* и телеканал "Дождь"*. В список также попали редакторы и журналисты изданий.

*СМИ, признанное иностранным агентом по решению Минюстиции России