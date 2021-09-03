Боррель: беженцам из Афганистана будут предоставлять убежище в ЕС в индивидуальном порядке

Жозеп Боррель сообщил, что беженцам из Афганистана будут предоставлять убежище в ЕС в индивидуальном порядке Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС будут предоставлять убежище беженцам из Афганистана в индивидуальном порядке. Он подчеркнул, что никаких обязательных квот не будет.

Боррель отметил, что в Кабуле все еще остаются нуждающиеся в эвакуации люди, которые способствовали "демократизации" Афганистана.

- Отдельные страны - члены ЕС будут на добровольной основе принимать решения по конкретным лицам, подвергающимся риску, которым они готовы предоставить убежище, — сообщил Жозеп Боррель.

Ранее Жозеп Боррель сообщил, что страны Евросоюза в общей сложности эвакуировали из Афганистана 17,5 тысячи человек. Среди них 520 европейских и местных служащих миссии ЕС в Кабуле и членов их семей. Он отметил, что сейчас весь афганский персонал миссии ЕС вывезли в миграционный центр, который находится в Испании. Они останутся там до тех пор, пока не получат гуманитарные визы от стран Европы. Боррель выразил сожаление в том, что у Евросоюза нет собственных вооруженных сил, которые могли бы контролировать аэропорт Кабула независимо от США.