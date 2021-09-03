Посольство Афганистана в РФ получает сообщения о "жутких действиях талибов*"

Афганское посольство в РФ получает сообщения о "жутких действиях талибов*" Фото: REUTERS

Афганское посольство в Москве сообщило, что получает много свидетельств о "зверских" действиях представителей движения "Талибан"* в стране.

- Общественность Афганистана в шоке от происходящего в стране. Посольство получает множество писем со ссылками на видео с жуткими действиями талибов*. Мировое сообщество должно видеть и осознавать, что происходит в Афганистане, — цитирует сообщение диппредставительства РИА Новости.

Напомним, талибы* сформировали новое правительство Афганистана, состоящее из лидеров боевиков. Главой Министерства иностранных дел страны был назначен глава политофиса радикалов мулла Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал руководителем Министерства обороны, а сын одного из лидеров талибов* Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост главы Министерства внутренних дел Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая организация