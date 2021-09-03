Сбой в работе "Вконтакте" произошел 3 сентября 2021 года

В работе "Вконтакте" произошел сбой Фото: REUTERS

В работе социальной сети "Вконтакте" произошел сбой 3 сентября 2021 года. Об этом сообщил портал DownDetector, отслеживающий работу популярных интернет-сервисов.

Согласно данным портала, информация о сбоях стала поступать в 15:00 по московскому времени. Чаще всего с проблемами сталкивались жители столицы России и Санкт-Петербурга. В частности, при попытке зайти на страницу соцсети появлялось сообщение, что она временно недоступна.

При этом руководство социальной сети не сообщало о каких-либо технических работах. Официальных комментариев соцсети пока нет.

Ранее пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе соцсети. Жалобы поступают из нескольких стран, в том числе и из России. Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов. По состоянию на 14:35 мск поступило 4 347 обращений. Большинство пользователей (64%) испытывали трудности с загрузкой новостной ленты, еще 23% не могли войти в свой аккаунт, а 13% были недовольны работой веб-сайта.