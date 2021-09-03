Вирусолог объяснил главную сложность в достижении коллективного иммунитета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов назвал главную сложность при формировании коллективного иммунитета. Основная сложность в том, что нужно постоянно поддерживать долю вакцинированных на уровне 80%.

Человек считается переболевшим в течении шести месяцев с момента выздоровления. Поэтому процедуру вакцинации нужно проходить беспрерывно.

Важно, чтобы верно работала система подсчета и россияне понимали, что рекомендации оперштаба выдаются не для того, чтобы усложнить жизнь, а чтобы поскорее победить пандемию.

Вирусолог уверен, что у России не было шансов достичь коллективного иммунитета осенью, зимой тоже вряд ли удастся добиться нужных показателей.

- Логика такова, что когда будет достигнуто это число для коллективного иммунитета, то число заболевших будет снижаться. Но есть пример Израиля и других стран, который нам показывает, что после кратковременного улучшения ситуация может ухудшиться. Для поддержания нужно все время 80% вакцинированных, - заключил эксперт в беседе с Life.

Ранее профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов отметил, что в России рано смягчать коронавирусные ограничения. Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ указал, что даже в тех странах, где вакцинировались 60% населения, ограничения не отменяются. В противном случае может вспыхнуть новая волна болезни, сообщает телеканал "360"