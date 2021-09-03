Изрезанный шредером рисунок Бэнкси снова выставлен на аукцион в Лондоне

Произведение искусства, изначально названное “Девочка с шаром”, стало известно всему миру в 218 году Фото: instagram.com/banksy/

В Лондоне на торги выставлен рисунок британского уличного художника Бэнкси. Произведение искусства, изначально названное “Девочка с шаром”, стало известно всему миру в 2018 году, когда “самоуничтожилось” сразу после продажи за 1,1 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Лондоне. Сразу после того, как картина ушла с молотка, ее начал уничтожать встроенный художником в нижнюю часть рамы измельчитель бумаги. Это стало неожиданностью для всех присутствующих и нового владельца картины в том числе.

3 сентября 2021 года полотно британского художника стало одним из лотов на торгах в Лондоне. Теперь рисунок называется “Любовь в мусорном баке” и стоит дороже. Оценочная стоимость “отшредеренного” изображения оценивается в 4-6 миллионов фунтов (5,5-8,2 миллиона долларов). Это как минимум в четыре раза больше, чем нынешний владелец заплатил за в последующем практически полностью уничтоженный лот.

Торги за “Любовь в мусорном баке” состоятся 14 октября. Старший директор отдела современного искусства Sotheby's Алекс Бранчик говорит, что эта картина - настоящая икона новейшей истории искусства. Потому в желающих ее купить не будет недостатка, пишет The Guardian.