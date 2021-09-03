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В мире3 сентября 2021 17:10

Талибы* используют мирных жителей, чтобы обезвреживать ими минные поля

Также радикалы препятствуют гуманитарной помощи силам сопротивления
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Боевики "Талибана"* используют мирных жителей, чтобы обезвреживать ими минные поля

Боевики "Талибана"* используют мирных жителей, чтобы обезвреживать ими минные поля

Фото: REUTERS

Боевики радикального движения "Талибан"* используют мирных жителей, чтобы обезвреживать ими минные поля. Об этом рассказал вице-президент Афганистана администрации сбежавшего из страны главы государства Ашрафа Гани Амрулла Салех.

- Талибы заблокировали гуманитарный доступ в Панджшер… используют мужчин призывного возраста в Панджшере для обезвреживания мин, заставляя их ходить по минным полям, — написал Салех у себя в Twitter.

Он добавил, что талибы* препятствуют гуманитарной помощи силам сопротивления, а также мешают работе сотовой связи.

Ранее афганское посольство в Москве сообщило, что получает много свидетельств о "зверских" действиях представителей движения "Талибан"* в стране. Мировое сообщество должно видеть и осознавать, что происходит в стране, отметили в посольстве. Диппредставительство также заявило, что афганцы в шоке от происходящего в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация