Россиян предупредили о новых автомобильных штрафах в 2022 году

Водителей будут штрафовать за парковку на газоне, детских и спортивных площадках Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство юстиции планирует добавить новые штрафы для автомобилистов в Кодекс об административных правонарушениях. Работа над документом идет уже несколько месяцев, а наказывать водителей по новым статьям начнут не раньше 2022 года.

За что придется платить штраф:

- за эксплуатацию машины со стертыми покрышками, использование разной резины спереди и сзади, за “обутые” не по сезону шины;

- за поврежденный бампер и незаконные лебедки, отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем;

- за горящий индикатор неисправности двигателя;

- за установленные на лобовом стекле помехи при обзоре;

- за неработающие фароочистители, автокорректоры и другую оптику;

- за мойку в неположенном месте;

- за парковку на газоне, детских и спортивных площадках;

- за брошенный во дворах автохлам или сгоревшую машину.

Как пишет Autonews, штраф за езду без техосмотра станет выше - вместо 500-800 рублей придется платить 2000. Езду без ОСАГО сможет фиксировать не только инспектор ГИБДД, но и камеры фотофиксации.

Появится также отдельное наказание для пьяных водителей с детьми. Сейчас наличие несовершеннолетних в салоне у нетрезвого автомобилиста никак не влияет на наказание. Однако по новым правилам таких нарушителей будут карать штрафом в 50 тысяч рублей или лишением прав на 3 года.

Также в КоАП пропишут понятие “средняя скорость” и оспорить в суде штраф за превышение ее допустимых пределов станет невозможно. Нештрафуемый порог превышения скорости останется на уровне 20 километров в час.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России с 1 сентября 2021 года табличка "Фотовидеофиксация", предупреждающая автомобилистов о камерах на дорогах, исчезнет. Останется только аналогичный дорожный знак, введенный с 1 марта.