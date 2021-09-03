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Общество3 сентября 2021 19:02

В Аргентине рассказали о самочувствии привившихся "Спутником V"

Некоторые испытывали стандартные побочные эффекты вакцины
Наталья СМИРНОВА
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31 июля 2021 года “Спутником V” были привиты более 11,3 миллиона аргентинцев

31 июля 2021 года “Спутником V” были привиты более 11,3 миллиона аргентинцев

Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения Аргентины опубликовало доклад, в котором говорится о частоте госпитализаций после вакцинации от коронавируса российским препаратом “Спутник V”. Согласно данным врачей, на 100 тысяч привившихся только 75 случаев госпитализаций в больницу.

Отмечается, что 31 июля “Спутником V” были привиты более 11,3 миллиона аргентинцев. Нежелательные реакции организма, предположительно связанные с вакцинацией, были зафиксированы в 41 545 случаях, из них. Госпитализация понадобилась лишь 75 людям.

Чаще всего привившиеся "Спутником V" и почувствовавшие необходимость в госпитализации испытывали стандартные побочные эффекты вакцины - головная и мышечная боль, высокая температура, боль в месте укола.

Как ранее писал сайт kp.ru, аргентинская компания Richmond произвела более пяти миллионов доз российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" с начала июня 2021 года.