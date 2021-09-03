Российские космонавты впервые перешли на новый модуль "Наука"

Модуль был выведен в космос ракетой-носителем “Протон-М” 21 июля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Космонавт Петр Дубров во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) первым перешел на новый модуль “Наука”. Это произошло впервые, так как модуль был выведен в космос ракетой-носителем “Протон-М” 21 июля 2021 года.

Доставка нового модуля “Наука” на МКС была непростой - во время полета стало известно о проблемах с его двигателями, из-за чего существовал риск потери модуля. Однако 29 июля он все-таки успешно пристыковался к Международной космической станции. И спустя чуть больше, чем через месяц, космонавты Петр Дубов и Олег Новицкий совершили выход в космос для подключения “Науки” к американскому электропитанию.

“Исторический момент - первый захват поручня МЛМ (многоцелевой лабораторный модуль “Наука” - ред.)”, - сказал Дубов.

Как писал сайт kp.ru, новый многоцелевой лабораторный модуль “Наука” заставил понервничать даже главу “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина. Сразу после стыковки двигатели модуля непреднамеренно и неожиданно включились - как позднее сообщил Рогозин, это произошло из-за проблем, которые связаны с алгоритмами системы управления.