На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле «Наука» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На новом лабораторном модуле «Наука», который сегодня пристыковался к Международной космической станции, незапланированно включились двигатели. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами российский космонавт Олег Новицкий. Переговоры экипажа с Землей транслирует официальный сайт NASA.

- Могу подтвердить, что двигатели все еще работают, мы можем ощущать это, - сообщил Олег Новицкий специалистам центра.

После хьюстонский Центр управления полетами доложил космонавтам, что из-за незапланированного включения двигателей МКС изменила свое положение в пространстве. Пока что на станции пришлось включить и двигатели модуля «Звезда», чтобы компенсировать возмущение от включившихся двигателей «Науки».

Как писал сайт kp.ru, 21 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М», а 26 июля от Международной космической станции Россия отстыковала модуль «Пирс». Сегодня днем новый модуль успешно пристыковался к станции. Таким образом, МКС впервые за одиннадцать лет получила новый российский модуль.

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Обозреватель kp.ru Александр Милкус передает из подмосковного Центра управления полетами (подробности)