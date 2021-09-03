Слуцкий прокомментировал слова украинских властей о "снятии с крючка" минских соглашений

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявления украинских властей о том, что страна “снялась с крючка” минских соглашений. На эту тему накануне высказался советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Слуцкий отметил, что Арестович, известный своими одиозными высказываниями, “не перестает потешать публику”. Но забывает о том, как обстоят дела в действительности.

“Хотелось бы напомнить господину Арестовичу, что минские соглашения направлены как раз на сохранение территориальной целостности Украины с учетом соблюдения прав жителей юго-востока страны", - написал Слуцкий в своем Телеграм-канале.

Председатель комитета Госдумы по международным делам напомнил, что помимо минских соглашений нет никакой другой альтернативы для Киева. Но Украина предпочитает саботировать реализацию договора, несмотря на призывы стран Евросоюза.

“Украина давно находится "на крючке" у западных стран, оставаясь страной под внешнем управлением в проекте “антиРоссия”, - заявил парламентарий.

Как ранее писал сайт kp.ru, Алексей Арестович также предложил называть украинский язык “руським”. По его мнению, это логичное название в случае переименования страны в Русь-Украину - такую идею он тоже предложил на обсуждение властям страны.