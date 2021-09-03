Владимир Путин посетил космодром Восточный

Владимир Путин осмотрел инфраструктурные объекты космодрома Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область сразу после участия в Восточном экономическом форуме в Приморье. Лидер страны ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный.

Владимир Путин осмотрел инфраструктурные объекты космодрома, в частности - командный пункт и стартовый комплекс “Ангара”. Его строительство на Восточном началось еще в 2018 году. Завершить работу над стартовым комплексом планируется уже в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба Кремля, также у президента запланирована рабочая встреча с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Как ранее писал сайт kp.ru, ракета-носитель “Ангара-1.2” в ходе своего второго пуска, который запланирован на 2021 год, может быть использована для запуска на орбиту российского военного спутника. А ракета-носитель “Ангара-А5” тяжелого класса может быть впервые запущена с космическим аппаратом на борту, а не макетом спутника.