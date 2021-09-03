Джо Байден подписал указ о рассекречивании документов о теракте 11 сентября

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден подписал указ о проведении обзора отдельных правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года. Глава государства полагает, что некоторые из них спустя 20 лет после трагедии могут быть рассекречены.

Ранним утром 11 сентября 2001 года два самолета врезались в Северную и Южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке - так называемые “Башни-близнецы”. Чуть позже еще один самолет врезался в здание Пентагона, а другой упал в полях штата Пенсильвания. В результате теракта погибли почти три тысячи человек. Ответственность взяла на себя “Аль-Каида” (запрещенная в России террористическая организация).

Как сообщается в указе Джо Байдена, информация, которая была собрана и накоплена в ходе проводимого правительством США расследования террористических атак, теперь должна быть раскрыта. Исключение составят те случаи, когда есть веские причины не обнародовать скрытую информацию.

Какие документы придадут огласке будут решать, в том числе, министр юстиции и генеральный прокурор США.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин не планирует контактов со своим американским коллегой Джо Байденом по случаю предстоящей годовщины терактов 11 сентября.