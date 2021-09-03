Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля

Очередная атака произошла 3 сентября около 1:30 по местному времени Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истребители израильских ВВС выпустили 24 ракеты по целям на территории Сирии. В ответ сирийские ПВО уничтожили 21 из 24 ракет комплексами “Бук” и “Панцирь” российского производства.

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить, очередная атака произошла 3 сентября около 1:30 по местному времени. Четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики. Те отразили удар, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что это лишь очередной виток конфликта между Сирией и Израилем. Со времени провозглашения независимости Израиля в 1948 году, оба государства находятся в состоянии войны. Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, а также по сей день не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Израиль также расценивает Сирию как вражеское государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну. Между двумя государствами никогда не было двусторонних дипломатических отношений с момента создания каждого из них в середине 20 века.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска. Большинство ракет сбила система противовоздушной обороны. Сирии был нанесен только материальный ущерб.