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Политика3 сентября 2021 22:46

Захарова пошутила в ответ на слова о снятии Киева "с крючка" минских соглашений

Дипломат попросила автора фразы продолжать говорить, так как она любит его ушами
Наталья СМИРНОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Накануне он похвастался что Киев “снялся с крючка” Минских соглашений.

“Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение”, — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет”, - пошутила Захарова в своем Телеграм-канале.

Дипломат попросила Арестовича продолжать говорить, так как она его “любит ушами”.

Как ранее писал сайт kp.ru, заявление Арестовича также прокомментировал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Он отнесся к словам украинского политика более серьезно и отметил, что Арестович, известный своими одиозными высказываниями, “не перестает потешать публику”. Но забывает о том, как обстоят дела в действительности.