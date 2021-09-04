Глава Роскосмоса: Ядерный буксир будет запущен на орбиту в 2030 году

Президент России Владимир Путин посетил космодром Восточный, где глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал ему командный пункт и стартовый комплекс «Ангара» Фото: REUTERS

Во время посещения президентом России Владимиром Путиным космодрома Восточный в Амурской области гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал главе государства макет будущего российского ядерного буксира, который планируют запустить на орбиту в 2030 году.

«Это транспортно-энергетический модуль, наша совместная с «Росатомом» работа. Космическая ядерная энергетика – это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей как межпланетный буксир», - пояснил Рогозин.

По его словам, к 2030 году на космодроме Восточный «будет создана вся инфраструктура», и аппарат выведут его на высоту не менее 800 километров. Глава Роскосмоса уточнил, что «это самая безопасная высота для включения ядерного реактора».

Напомним, как писал сайт kp.ru, макет ядерного буксира впервые показали на Международном авиакосмическом салоне МАКС – 2019, а потом на форуме «Армия – 2020» продемонстрировали трехмерную графику его работы в космосе.